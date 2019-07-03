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В Волгоградской области собрали 1 млн тонн зерна

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, местные аграрии в настоящее время в полном объеме обеспечены исправной сельхозтехникой, горюче-смазочными материалами и финансовыми средствами
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© Пресс-служба администрации Волгоградской области​

ВОЛГОГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Волгоградские аграрии собрали первый миллион тонн зерна в этом году из 4 млн запланированных, сообщил в среду журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочего совещания в Октябрьском районе региона.

"Первый миллион тонн мы уже намолотили", - сказал Бочаров. Он уточнил, что по плану правительства РФ Волгоградская область в этом году должна собрать порядка 4 млн тонн зерна. В областном комитете сельского хозяйства отметили, что для обеспечения продовольственной безопасности региона требуется 1,5 млн тонн, все остальное зерно идет на российский рынок и на экспорт.

"Средняя урожайность по региону составляет 23,5 ц/га. Это выше прошлогоднего показателя - на эту дату прошлого года показатель равнялся 19,7 ц/га. Качество зерна у нас хорошее. Продовольственное зерно 3-4-го классов составляет порядка 83%, в прошлом году было 76%", - отметил Бочаров.

По его словам, волгоградские аграрии в настоящее время в полном объеме обеспечены исправной сельхозтехникой, горюче-смазочными материалами, финансовыми средствами. "Погода пока благоприятная, но, по данным Гидрометцентра, возможны сильные проливные дожди плюс ветровая нагрузка, поэтому в кратчайшее время надо провести уборочную кампанию, работать в круглосуточном режиме, чтобы использовать благоприятное время и минимизировать потери урожая", - сказал глава региона.

В Волгоградской области выращивают пшеницу, рожь, подсолнечник, кукурузу, большинство овощных культур - томаты, огурцы, лук, капусту, а также арбузы и дыни. Этот регион относится к зоне рискованного земледелия. В частности, сухая осень 2014 года и малоснежная зима 2014-2015 годов привели к гибели озимых на площади 160 тыс. га, из-за чего их пришлось весной пересевать. Урожай в 2015 году составил 3 млн тонн, в 2016 году - 4,5 млн тонн, а в 2017 году в Волгоградской области был собран рекордный за последние 40 лет урожай зерна - 5,6 млн тонн. Летом 2018 года из-за почвенной засухи погибли посевы на площади около 300 тыс. га, тем не менее было собрано почти 3,7 млн тонн зерна.

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РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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