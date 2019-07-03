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Минфин с 5 июля по 6 августа закупит валюту на 231 млрд рублей допдоходов от нефти

Согласно прогнозам ведомства, в июле дополнительные доходы от нефти составят 256,9 млрд рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минфин России направит на покупку валюты с 5 июля по 6 августа 231 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 10 млрд рублей.

По прогнозам Минфина, в июле дополнительные доходы от нефти составят 256,9 млрд рублей.

Месяцем ранее, с 7 июня по 4 июля, Минфин направил на покупку валюты 310,3 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке.

В августе 2018 года ЦБ временно отказался от этой практики из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за американских санкций, Минфин стал покупать валюту напрямую у ЦБ без совершения эквивалентных сделок на внутреннем рынке.

С 15 января 2019 года ЦБ вернулся на валютный рынок, а с 1 февраля - приступил к отложенным в прошедшем году покупкам валюты для Минфина (эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд рублей).

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