Росавиация попросила проинформировать россиян в Грузии о вариантах возвращения домой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям проинформировать россиян, находящихся в Грузии, о вариантах выезда из этой страны, говорится в сообщении ведомства. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.

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"Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям провести работу с авиапассажирами, у которых забронированы вылеты после 7 июля 2019 года", - сообщило ведомство.

В частности, Росавиация просит авиакомпании "осуществить персональный контакт с каждым пассажиром" для определения его планов выезда из Грузии, а также предложить им перебронировать вылет на даты до 8 июля или после этой даты воспользоваться альтернативными направлениями.

Пассажиров, имеющих билеты на вылет из России в Грузию до 8 июля и с возвратом после 7 июля, ведомство просит повторно проинформировать о прекращении полетов и предложить возврат билетов или их перебронирование.