Песков заявил, что Путину доложили о деле в отношении основателя компании "Рольф"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проинформирован о факте проведения расследования в отношении бизнесмена Сергея Петрова, однако глава государства не вникал в конкретные детали. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, естественно, о факте этого дела ему известно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, был ли проинформирован Владимир Путин. Песков добавил, что, насколько ему известно, глава государства "получал информацию, но не в деталях". "Естественно, президент не может отслеживать все детали одного конкретного следствия, - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. - Ведутся следственные действия. Больше сказать нечего. Мы никоим образом не имеем ни права, ни полномочий в него вмешиваться".

Как ранее сообщил Песков, дело в отношении основателя компании "Рольф" Сергея Петрова попало в поле зрения президента РФ после того, как Путину был задан вопрос по этой теме.

Компания "Рольф" - один из крупнейших импортеров и розничных продавцов легковых автомобилей в РФ. На минувшей неделе в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге были проведены обыски. Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Во время пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Осаке 29 июня журналисты задали Путину вопрос об этом деле. Президент признался, что еще не успел ознакомиться с информацией об этом, однако пообещал, что обязательно запросит необходимые материалы.