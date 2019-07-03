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Реформа ОСАГО

Госдума ожидает внесения законопроекта по индивидуализации ОСАГО в июле

Этот документ предполагает увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Госдума ожидает внесения законопроекта о либерализации системы ОСАГО в июле. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Международной конференции по страхованию.

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Законопроект предполагает исключение из системы расчета цены ОСАГО коэффициента мощности и территории, возможность введения страховщиками дополнительных коэффициентов в зависимости от числа нарушений ПДД, а также увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей.

"Конечно, вы все ждете закон, связанный с индивидуализацией тарифов. Такой законопроект ЦБ подготовил, Минфин направил в правительство. На прошлой неделе мы получили приятную новость, что комиссия по законодательству правительства (комиссия правительства по законопроектной деятельности - прим. ТАСС) поддержала этот законопроект. Соответственно, мы его ожидаем в июле к нам в Госдуму. Конечно, в июле вряд ли мы его рассмотрим в первом чтении. В сентябре начнется большая работа", - сказал он.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что на заседании правительства законопроект будет рассмотрен 4 июля, Минфин рассчитывает на рассмотрение проекта в осеннюю сессию Госдумы.

Теги
РоссияРеформа ОСАГОАксаков, Анатолий Геннадьевич
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