Госдума ожидает внесения законопроекта по индивидуализации ОСАГО в июле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Госдума ожидает внесения законопроекта о либерализации системы ОСАГО в июле. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Международной конференции по страхованию.

Законопроект предполагает исключение из системы расчета цены ОСАГО коэффициента мощности и территории, возможность введения страховщиками дополнительных коэффициентов в зависимости от числа нарушений ПДД, а также увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей.

"Конечно, вы все ждете закон, связанный с индивидуализацией тарифов. Такой законопроект ЦБ подготовил, Минфин направил в правительство. На прошлой неделе мы получили приятную новость, что комиссия по законодательству правительства (комиссия правительства по законопроектной деятельности - прим. ТАСС) поддержала этот законопроект. Соответственно, мы его ожидаем в июле к нам в Госдуму. Конечно, в июле вряд ли мы его рассмотрим в первом чтении. В сентябре начнется большая работа", - сказал он.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что на заседании правительства законопроект будет рассмотрен 4 июля, Минфин рассчитывает на рассмотрение проекта в осеннюю сессию Госдумы.