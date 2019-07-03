Замглавы МИД России заявил, что планы по реформе ВТО остаются в силе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Реализация реформы Всемирной торговой организации (ВТО) зависит от многих обстоятельств, наметить четкий план невозможно. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Все будет зависеть от обстоятельств, - отметил он. - Или произойдет обострение глобального торгового противостояния в связи с дальнейшим принятием протекционистских и эгоистических мер в торговле, или оно поутихнет, и тогда это создаст нормальный фон для того, чтобы двигаться по повестке дня реформы ВТО".

Вместе с тем, добавил замглавы МИД РФ, реформа ВТО - это "не плановое задание, где можно определить график поэтапного достижения результата".