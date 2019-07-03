"АвтоВАЗ" в первом полугодии увеличил продажи автомобилей на 2,5%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" с января по июнь 2019 года увеличил продажи Lada на российском рынке на 2,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г., до 174,2 тыс., сообщил российский автоконцерн.

Продажи Lada в июне текущего года составили почти 30,8 тыс. авто против 31,4 тыс. годом ранее.

Доля автомобилей Lada на рынке РФ по итогам полугодия, по собственным расчетам компании, составила около 21%.

Наибольшие продажи за первое полугодие 2019 года приходятся на автомобили Lada Granta - их было продано 64 тыс., что на 40,1% больше, чем в аналогичном периоде прошедшего года. При этом, в июне было продано 11,6 тыс. Lada Granta (+26,4%).

За отчетный период продано 55,8 тыс. Lada Vesta - 12,4% больше, чем годом ранее. Универсалов семейства Lada Largus за 6 месяцев продано 20,7 тыс. автомобилей. Более того, июнь стал самым удачным месяцем продаж этой модели - продано 4,4 тыс. шт. (+13,9% к июню 2018 г.).

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.