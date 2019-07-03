ЦБ готов обсуждать с отдельными страховщиками отсрочку требований к финустойчивости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Банк России готов обсуждать с отдельными страховыми компаниями продление планируемого срока введения новых требований к финансовой устойчивости, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на международной конференции по страхованию.

"Если у какой-то компании в среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования возникают определенные трудности, она считает, что она не сможет выполнить все условия, мы готовы обсуждать механизмы продления этого срока - да, через меры воздействия, через предписания - но это не является нереальным вариантом если мы видим перспективы в итоге выполнения всех требований", - сказал он. Ранее сообщалось, что новые требования будут вступать в силу поэтапно с 2021 по 2025 г.

ЦБ также готов обсуждать введение пропорциональных требований в зависимости от объемов бизнеса компании, при этом это будет сопутствовать ограничениям ее деятельности, сказал Чистюхин.

"Мы готовы ее провести (дискуссию о пропорциональном регулировании - прим. ТАСС), но тот опыт, который мы имеем в других сегментах, он очень четко показывает даже в самом первом приближении, что это а) ограничение баланса б) ограничение географии, в) ограничение видов деятельности. Возможно, обязательное страхование туда не войдет. Возможно, в этой конфигурации имеет смысл о чем-то говорить. Но это точно не тот случай, когда мы просто снижаем требования, компания вроде небольшая и занимается чем хочет, но при этом может вырасти в момент на очень большое количество процентов", - отметил Чистюхин.

Новая модель оценки финустойчивости

Банк России 1 марта представил концепцию оценки финансовой устойчивости страховых компаний, затем доработал ее с учетом замечаний страхового сообщества. Концепция предполагает ограничения по концентрации - не более 10% активов должно приходиться на одного контрагента, активы будут оцениваться по рыночному и кредитному риску, и будет учитываться покрытие активами всех обязательств компании (сейчас оценивается покрытие только страховых обязательств).

К 2025 году планируется достичь финансовой устойчивости страховщиков на уровне надежности 90%. Такой уровень означает, что страховщики должны будут обладать достаточностью капитала, которая позволит им переживать шоки в экономике. В дальнейшем, но не ранее чем через 10 лет, планируется достичь финансовой устойчивости страховщиков на уровне надежности 99,5%.

На основе концепции будут разработаны поправки в нормативные акты. Ожидается, что такие поправки вступят в силу к середине 2021 года, сообщал ранее ЦБ.