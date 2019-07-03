Адресные выплаты нуждающимся гражданам внедрят власти Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) перераспределят выплаты нуждающимся в поддержке государства гражданам по признаку социального равенства. Списки наиболее нуждающихся лиц составляют в муниципалитетах региона по пилотному проекту снижения уровня бедности, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов.

"Сейчас [по пилотному проекту преодоления бедности до 2024 года] мы на этапе вычленения конкретных семей, а до 2024 года мы должны будем разработать комплекс мероприятий по борьбе с бедностью. Один из этапов - изучение самой структуры бедности, в настоящее время считаем [количество нуждающихся], у нас есть ряд мероприятий, которые воздействуют на конкретные слои населения. Будем перераспределять имеющиеся выплаты по признаку социального равенства, социальной необходимости, а самое главное адресности, т. е. кому эта помощь нужнее, это небольшая часть, а в основном конечно для решения проблемы нужно создавать рабочие места и повышение заработной платы", - сказал Асанов.

Сейчас в регионе идет этап анализа структуры бедности населения по муниципалитетам. "Одна часть - это безработные, другая часть - работающие, но получающие малую зарплату, а есть и те, которые действительно находятся за чертой бедности в силу непреодолимых обстоятельств, которые у них сложились. Там присутствуют и проблемы с жильем, и проблемы со здоровьем, есть те, кто попадал в зону стихийных бедствий, очень широкий спектр", - добавил собеседник агентства.

На начало года правом на предоставление мер соцподдержки по признаку малообеспеченности пользуются в КБР более 123 тыс. жителей. Основную часть малоимущих семей в республике составляют прежде всего многодетные семьи. Семьи с детьми в возрасте до 16 лет составляют 82% от общей численности домохозяйств с доходами ниже величины прожиточного минимума. Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении по КБР составляет по данным министерства около 2%.

Финансовая поддержка и комплексные меры

По определению Асанова снижение бедности является также конечной целью нацпроектов, "поэтому все национальные проекты направлены на то, чтобы снижать бедность в регионах". Так в рамках проекта "Старшее поколение" в Кабардино-Балкарии направляют на обучение и повышение квалификации граждан предпенсионного и пенсионного возраста как работающих, так и безработных. На программу по поддержке семей при рождении ребенка региону в 2019 году выделено около полумиллиарда рублей. В КБР в текущем году закупили два микроавтобуса "Газель" для подвоза людей старшего поколения в лечебные учреждения для прохождения планового обследования здоровья и диспансеризации в рамках нацпроекта "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Борьба с бедностью

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартовал 1 декабря 2018 года и будет проходить в четыре этапа. В 2019 году в ряде регионов пройдет эксперимент по снижению уровня бедности в РФ, среди них - Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Приморский край, Ивановская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новгородская область, Томская область. Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, около 30% россиян живут в условиях жесткой экономии и могут позволить себе только необходимые продукты.