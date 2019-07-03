ГК "Регион" приобрела страховую компанию "Сургутнефтегаз"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Регион" приобрела 100% страховой компании "Сургутнефтегаз", говорится в сообщении ГК.

"Сделка, направленная на усиление страхового бизнеса группы, обеспечит синергетический эффект от совместных действий двух значимых игроков страхового рынка России: "Сургутнефтегаза" и компании "Югория", которая вошла в холдинг в 2018 году. Федеральная антимонопольная служба и Центральный банк Российской Федерации согласовали сделку", - отмечается в сообщении.

Группа компаний "Регион" основана в 1995 году и является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп. Она охватывает основные направления финансовой деятельности и ориентируется на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов.

В состав группы входят: брокерская компания "Регион", управляющие компании "Регион Эссет Менеджмент", "УК Регион Инвестиции", "Регион Девелопмент" и "Регион Траст", депозитарная компания "Регион", лизинговая компания "Регион Лизинг", КБ "Руснарбанк", ГСК "Югория" и другие.