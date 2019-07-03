Компания "Красное и Белое" перерегистрировалась на Кипре

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited. Это следует из данных системы "СПАРК".

Отмечается, что под контроль новой компании перешли "Прометей", "Абсолют" и "Оазис".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера, изменения в компании идут в рамках объединительных процедур (с "Дикси" - прим. ТАСС). "После завершения объединения компаний мы сделаем официальное заявление", - пояснили в компании.

Ранее издание РБК со ссылкой на экспертов сообщало, что "Красное и Белое" после перерегистрации останется налоговым резидентом России. С переносом головной компании на Кипр и при условии, что эта компания не будет признана транзитной (созданной для вывода средств), к ней может применяться пониженная ставка налогообложения.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку по слиянию ретейлеров "Дикси" и "Красное и Белое". В декабре компания "Красное и Белое" сообщала, что на всех складах и в офисе прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Силовики заподозрили компанию в обороте контрафакта и неуплате налогов.

В новость были внесены изменения (13:41 мск) — добавлен комментарий компании.