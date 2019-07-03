Общественная палата представит Трутневу предложения от регионов по программе развития ДФО

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ на этой неделе представит вице-премьеру, полномочному представителю президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу предложения от региональных общественных палат для внесения в национальную программу развития Дальнего Востока. Об этом в среду сообщил член ОП РФ Александр Точенов в Москве на итоговом заседании коллегии Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Мы [ОП РФ] на этой неделе представим в министерство [Минвостокразвития] и Юрию Трутневу предложения от региональных общественных палат", - сообщил Точенов.

Он отметил, что, по его мнению, национальная программа развития Дальнего Востока должна быть, с одной стороны, жесткой, а с другой - гибкой.

Программа развития Дальнего Востока должна быть утверждена в сентябре, ее проект предусматривает повышение качества жизни в макрорегионе до уровня выше среднероссийского. Программа, рассчитанная на период до 2025 года, разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект национальной программы в конце мая передали в правительство РФ, документ состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок.