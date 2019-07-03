{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

НКО моногородов получат свыше 100 млн рублей от Фонда президентских грантов

Наибольшее количество победивших проектов направлены на развитие сферы культуры и искусства, здорового образа жизни, а также на поддержку семьи и материнства

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Около 100 некоммерческих организаций (НКО) из 59 российских моногородов стали победителями первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов, они получат свыше 106 млн рублей, сообщила ТАСС глава Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) Ирина Макиева.

"Эффект - 106 млн будет направлено на поддержку НКО в моногородах от Фонда президентских грантов", - сказала она.

Всего в конкурсе участвовало около 600 проектов из моногородов, из них 94 стали победителями. По словам Макиевой, наибольшее количество проектов из моногородов, победивших в конкурсе, направлены на развитие сферы культуры и искусства, здорового образа жизни и поддержки семьи и материнства.

Глава фонда добавила, что в этом году активное участие в конкурсе приняли моногорода с населением до 50 тыс. человек. В частности, 24 проекта из таких городов вошли в число победителей.

Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком, он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода.

Теги
Россия
Путин: усилия РФ и Турции в Сирии являются значимым фактором международной стабильности
Президент Россия отметил сотрудничество двух стран по нормализации обстановки и запуску мирного процесса
Читать полностью