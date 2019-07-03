НКО моногородов получат свыше 100 млн рублей от Фонда президентских грантов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Около 100 некоммерческих организаций (НКО) из 59 российских моногородов стали победителями первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов, они получат свыше 106 млн рублей, сообщила ТАСС глава Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) Ирина Макиева.

"Эффект - 106 млн будет направлено на поддержку НКО в моногородах от Фонда президентских грантов", - сказала она.

Всего в конкурсе участвовало около 600 проектов из моногородов, из них 94 стали победителями. По словам Макиевой, наибольшее количество проектов из моногородов, победивших в конкурсе, направлены на развитие сферы культуры и искусства, здорового образа жизни и поддержки семьи и материнства.

Глава фонда добавила, что в этом году активное участие в конкурсе приняли моногорода с населением до 50 тыс. человек. В частности, 24 проекта из таких городов вошли в число победителей.

Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком, он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода.