Депутаты предложили возобновить компенсацию населению задолженности по советским вкладам

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов совместно с коллегами внес в Госдуму законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам. Об этом сообщает пресс-служба фракции. Согласно инициативе, ежегодно из федерального бюджета должно выплачиваться не менее 2,5% от общего объема долговых обязательств.

Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке РФ до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. "Еще в 1995 году государство на уровне федерального закона признало свои долговые обязательства по советским вкладам, - напоминает Миронов. - Был принят механизм возврата долга, исходя из базовой стоимости необходимого социального набора. Известно, что при таком расчете компенсации не покрывали всех потерь граждан, тем не менее, они хотя бы выплачивались на протяжении нескольких лет. Однако с 2003 года выплаты регулярно "замораживались", сейчас они и вовсе приостановлены до 2022 года. Нашим законопроектом мы предлагаем отменить мораторий на компенсации по советским вкладам и вводим механизм регулярных выплат из федерального бюджета".

Согласно законопроекту, объем дополнительных бюджетных ассигнований на компенсации должен составлять не менее 2,5% от общей суммы долговых обязательств ежегодно. При этом суммарный долг государства по советским вкладам в 2019 году оценивается почти в 44 триллиона рублей, напоминают авторы законопроекта.

"Мы прекрасно понимаем, что у государства нет средств на одномоментное погашение этих обязательств. Поэтому мы предлагаем порядок постепенных выплат в относительно небольших объемах, - отмечает Миронов. - Напомню, что с внешним долгом СССР страна рассчиталась. А про внутренний госдолг перед гражданами, получается, "забыли" на долгие годы. Наш законопроект направлен на восстановление социальной справедливости в отношении людей, которые ждут исполнения своих финансовых требований к государству на протяжении почти 30 лет".

Миронов подчеркнул, что инициатива войдет в число приоритетных законопроектов "Справедливой России" на период осенней сессии Госдумы.