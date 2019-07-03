Декларацию о создании "Арктической платформы Урала" подпишут на ИННОПРОМЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Декларацию о создании консорциума "Арктическая платформа Урала" подпишут в первый день работы стенда правительства Свердловской области на выставке ИННОПРОМ, сообщила в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева.

Консорциум "Арктическая платформа Ямала" - проект, призванный способствовать всестороннему сотрудничеству регионов Уральского федерального округа в целях решения задач социально-экономического и научно-технологического развития Севера.

"Консорциум будет создан для консолидации усилий науки, экспертного сообщества, бизнес-сообщества, государственных структур в реализации проектов арктической зоны РФ. Будем работать совместно, вырабатывать решения, продвигать проекты, отбирать эти проекты, сопровождать их научно, помогать в решении вопросов финансирования и софинансирования", - сказала Корнеева.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов добавил, что главная задача "Арктической платформы Урала" - привлечение к проектам освоения Арктики промышленных предприятий региона и уральских ученых.

"Нам необходимо задействовать предприятия Свердловской области для реализации тех задач, которые ставит президент России по освоению Арктики. У нас сильнейшая металлургия, у нас сильнейшие цифровые производства, и так далее. Наши предприятия уже участвуют в освоении Арктики, но их участие нужно расширить. Кроме того, наш регион - образовательный центр, здесь присутствуют не только прикладные институты, но и фундаментальные, которые участвуют в разработке программ освоения Арктики. Нужно помочь и им усилить участие в этих программах. Это четкие задачи, которые мы ставим перед собой", - сказал Кузнецов.

На первом этапе развития консорциума в него войдут межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" (АСПОЛ), Уральский федеральный университет (УрФУ) и научно-образовательный центр прикладной медицины и пищевой безопасности "Биомед" Московского государственного университета (МГУ).

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.