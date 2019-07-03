Авиакомпанию AirBaltic признали самой пунктуальной в Европе

РИГА, 3 июля. /ТАСС/. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic признана одной из самых пунктуальных авиакомпаний мира и получила лучший рейтинг пунктуальности в Европе. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика, ссылаясь на данные мирового лидера в сфере авиационной информации - британской компании OAG, которая составила список лучших авиакомпаний после анализа показателей пунктуальности.

За полеты, которые были выполнены с июня 2018 года по май 2019 года, AirBaltic получила лучший рейтинг пунктуальности в Европе - 88%. Это означает, что свыше 88 из каждых 100 рейсов авиакомпании в этот период прибыли в пункт назначения в предусмотренное время, отмечает авиаперевозчик.

"В первом полугодии мы успешно сохранили ведущие показатели пунктуальности, которая является важной частью обеспечения AirBaltic сервиса мирового уровня для пассажиров. Мы рады быть лучшей авиакомпанией в Европе и одной из лучших в мире с точки зрения пунктуальности", - подчеркивает исполнительный директор авиаперевозчика Мартин Гаусс.

В этот же период времени AirBaltic достигла наивысшего уровня регулярности полетов, выполнив 99,8% всех запланированных рейсов. Это означает, что только 0,2% из более чем 55 тыс. запланированных полетов авиакомпании были отменены по различным причинам, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий или забастовок в Европе.

AirBaltic была создана в 1995 году. Компания на 80% принадлежит правительству страны, на 20% - частным инвесторам. Авиаперевозчик выполняет рейсы более чем в 70 городов мира из Риги, Таллина и Вильнюса. Состав воздушного флота компании насчитывает 39 самолетов.