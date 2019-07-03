Дитрих: внедрение системы "Платон" на региональных дорогах обсуждается

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля ./ТАСС/. Вопрос распространения системы "Платон" на дороги регионального значения находится на стадии обсуждения, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Знаю о некоторых инициативах в этой сфере, они не предполагают некой обязательности в этом вопросе. Регионы формулируют это предложение для тех дорог, которые в наибольшей степени загружены грузовым транспортом, который в силу тех или иных причин предпочитает перемещаться на региональные дороги. Регионы многие просто говорят о том, что для ряда дорог такие решения им очень важны. Но поскольку это достаточно серьезная социальная история, мы ее пока никуда не запускаем, то есть она пока только обсуждается, все возможные варианты", - сказал министр.

При этом Дитрих отметил, что вопрос распространения "Платона" на грузовики средней массой не обсуждается.

Как сообщалось ранее, тариф "Платона" с 1 июля 2019 года был проиндексирован на 14 копеек - до 2,04 рубля за км. При этом в министерстве транспорта отметили, что с 1 февраля 2020 года тариф вырастет до 2,2 рубля за км, а с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за км. В дальнейшем тариф будет индексироваться ежегодно в начале февраля на уровне годовой инфляции.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. На сегодняшний момент в госсистеме "Платон" зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. Объем поступлений в дорожный фонд России за время ее работы достиг 77 млрд рублей.