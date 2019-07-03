Финомбудсмен в июне получил 2390 жалоб граждан на страховщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Служба обеспечения деятельности уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг получила 2390 обращений за первый месяц действия обязательного досудебного порядка урегулирования споров граждан со страховыми компаниями. Об этом сообщили в пресс-службе финомбудсмена Юрия Воронина.

По 1842 обращениям отказано в рассмотрении, что составляет 77% от поступивших жалоб.

С 1 июня 2019 года действует обязательный досудебный порядок рассмотрения споров по ОСАГО и КАСКО: до подачи иска в суд недовольный возмещением гражданин должен обратиться с претензией в страховую компанию, и затем, если ответ его не удовлетворил, - к финомбудсмену.

Основной причиной отказов по обращениям является "несоблюдение потребителями претензионного порядка разрешения спора, предусмотренного законом". По 1458 обращениям заявители предварительно не обратились с претензией в свою страховую компанию, в 226 обращениях сумма требований превышала лимит в 500 тыс. рублей или финансовая организация не состояла в реестре компаний, которые обязаны взаимодействовать с финансовым уполномоченным.

"Досудебный порядок рассмотрения споров финансовым уполномоченным является новым для страхователей. Делать выводы по итогам первого месяца работы преждевременно. Мы ожидаем, что за счет активной разъяснительной работы доля отказов в общем количестве обращений в будущем будет снижаться", - приводит пресс-служба слова главного финансового уполномоченного.

В сообщении отмечается, что 95% от всего количества обращений поступило в отношении договоров ОСАГО. Чаще всего потребители жаловались на несогласие с размером компенсации (1031 обращение) или отказ страховой компании в выплате (660 обращений). Средний размер требований заявителей составил 180 675 рублей.

В июне лидерами по количеству жалоб стали жители Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов.

Институт финомбудсмена появился в России в 2018 году, его основная роль - досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями - но только в случаях, когда организация задолжала гражданину, а не наоборот. Финомбудсмен разбирает только имущественные споры гражданина с финансовой организацией на сумму до 500 тыс. рублей (по ОСАГО сумма требований не ограничена). Обращение к финомбудсмену для клиента страховой компании является бесплатным, обратиться можно по выплатам давностью до трех лет, если по спору ранее не было судебного решения.