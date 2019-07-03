Исследование: инвестиции в российскую недвижимость выросли на 24% с начала года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Объем инвестиционных сделок на рынке российской недвижимости увеличился на 24% по результатам первого полугодия 2019 года. Об этом говорится в аналитическом отчете консалтинговой компании JLL.

"Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России в первом полугодии 2019 года составил более $1,6 млрд, что на 24% превышает результат аналогичного периода предыдущего года ($1,3 млрд)", - отмечается в материалах.

Уточняется, что показатель второго квартала оказался на 13% больше уровня прошлогоднего аналогичного периода: $643 млн по сравнению с $568 млн.

Как пояснили аналитики, "инвесторов стимулирует позитивная разница между ставками капитализации и стоимостью банковского финансирования, которая сформировалась около года назад впервые за всю историю рынка коммерческой недвижимости". "Снижение ставок по кредитам в совокупности с ростом ставок капитализации на фоне экономического роста, наблюдавшегося в последний год, стимулировало поступательное увеличение активности инвесторов в российскую недвижимость", - сказала директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

В JLL прогнозируют, что ожидаемое снижение ключевой ставки в этом году приведет к дальнейшему сокращению стоимости финансирования под залог активов и положительно отразится на инвестиционном рынке недвижимости.

По словам старшего директора отдела рынков капитала и инвестиций CBRE в Москве Ирины Ушаковой, некоторые крупные сделки находятся на финальной стадии закрытия, что позволяет прогнозировать сохранение роста объема инвестиций в III и в IV кварталах в основном за счет российского капитала. "По нашим ожиданиям, объем инвестиций в недвижимость по итогам 2019 года может достигнуть 250 млрд рублей (примерно $3,9 млрд долларов - прим. ТАСС)", - прогнозирует эксперт.