Самозанятые смогут организовывать похороны, используя онлайн-кассы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Самозанятые в России с осени получат право заниматься организацией похорон с помощью онлайн-касс. Это следует из нового ГОСТа по оказанию похоронных услуг, вступающего в силу с 1 ноября 2019 года, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Услуги организаторов похорон могут предоставлять самозанятые граждане в установленном законодательством порядке <…> Организатор похорон во время исполнения обязанностей должен иметь терминал онлайн-кассы для выдачи кассового чека при наличном расчете с заказчиками", - сообщается в документе.

При безналичном расчете организатор должен иметь при себе устройство мобильного эквайринга, следует из текста государственного стандарта.

Также новый ГОСТ устанавливает такие требования для организаторов похорон, как наличие среднего профильного образования и опыт работы в структурных подразделениях похоронной организации не менее двух лет.

Кроме того, согласно ГОСТу, организаторы траурных мероприятий имеют право принимать обращения от клиентов с помощью любых доступных способов, однако пункт приема заказов не может быть расположен в медицинских организациях и моргах.

Все заказанные услуги должны быть внесены в договор с подписью заказчика.

Специальный налоговый режим

Подключение самозанятых к программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) - один из шагов властей по поддержке и легализации деятельности таких граждан. Глава департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова ранее сообщала ТАСС, что ведомство также предлагает предоставлять самозанятым торговые помещения по льготной ставке, как это делается для МСП. Она не исключала введения и других мер поддержки самозанятых.

С 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Правительство рассматривает возможность с 2020 года распространить налог для самозанятых на другие регионы или ввести его по всей стране. Предполагается, что на первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.