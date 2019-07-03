"Россети" направят на подстанцию с цифровыми элементами в Ингушетии более 800 млн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" (входит в группу "Россети") планирует направить на строительство подстанции с цифровыми элементами "Плиево Новая" в Ингушетии 808 млн рублей, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"Инвестиции в подстанцию "Плиево Новая" составят около 808 млн руб. Там есть цифровые технологии, но она не полностью цифровая", - сказал он.

Первая очередь подстанции будет запущена в конце 2019 года, а полностью объект начнет работу в первом квартале 2020 года. Строительство энергообъекта является одним из самых масштабных и стратегически важных на Северном Кавказе. Новая подстанция позволит потребителям в Чечне и Ингушетии получать электроэнергию, которая вырабатывается на Грозненской ТЭС, уточнили в компании.

"На подстанции "Плиево Новая" используется российское оборудование и применяются цифровые технологии, что позволяет достигнуть более высокого уровня надежности и увеличить срок эксплуатации оборудования", - сказал заместитель гендиректора "Россетей", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов. Его слова привели в компании.

Ранее инвестпрограмма "Россети Северный Кавказ" в Ингушетии до 2022 года оценивалась в сумму более 1,2 млрд руб. Большая часть инвестиций направлена на реконструкцию и техническое перевооружение распределительных сетей, а именно - строительство подстанции "Плиево Новая".

Компания "Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад", "Россети Северный Кавказ".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.