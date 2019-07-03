Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд. Об этом сообщается в материалах Минфина РФ.

На 1 июля 2019 года объем ФНБ составил 3,762 трлн рублей, а на 1 мая 2019 года - 3,814 трлн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 июня размещено $15,328 млрд, €13,465 млрд, £2,615 млрд и 92,4 млн рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 585,253 млрд рублей. В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 168,63 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей. На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находятся еще 138,433 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, составил 23,931 млрд рублей, что эквивалентно $379 млн.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ с января по июль 2019 года составила отрицательную величину, равную 268,708 млрд рублей.