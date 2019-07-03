На Дальнем Востоке до 2024 года планируют реконструировать 40 аэропортов

ТАСС, 3 июля. Строительство и реконструкция 40 аэропортов в городах Дальнего Востока должны быть завершены до 2024 года. Об этом сообщил глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, выступая на итоговом заседании коллегии министерства в среду в Москве.

"Благодаря совместной работе с министерством и лично министром транспорта РФ Евгением Дитрихом нам впервые удалось включить 40 дальневосточных аэропортов в комплексный магистральный план, но потребность, я должен констатировать, выше, но 40 - это уже прогресс. До 2024 года, согласно заявке в комплексном плане, должны быть построены и реконструированы 16 аэропортов в Якутии, семь на Чукотке, шесть на Камчатке, четыре аэропорта в Хабаровском крае, три в Магаданской области, и по два аэропорта в Амурской области и Забайкальском крае", - сказал Козлов.

Министр добавил, что большая работа предстоит с Росавиацией - должна быть правильно и четко сделана проектно-сметная документация, потому что существует много примеров, когда были выделены деньги, но финансирование проектов не состоялось.

Ежегодное итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики проходит 3 июля в Москве. На нем обсуждаются итого деятельности министерства за прошедший год и задачи, поставленные на следующий период. Свои доклады, помимо главы ведомства, подготовили руководители институтов развития - Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В мероприятии также принимают участие главы регионов Дальнего Востока, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.