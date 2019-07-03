Исследование: только четверть россиян контролирует свои расходы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Только четверть россиян уделяет внимание контролю своих доходов и расходов, а каждый десятый вовсе не беспокоится о своих финансах. Такие выводы приводятся в исследовании, представленном платежной системой "Мир" .

"Согласно исследованию, лишь четверть россиян всегда контролируют свои доходы и расходы. Еще 63% наших соотечественников признаются, что, хоть и контролируют с переменным успехом собственный бюджет, но все же нередко выходят за его месячные рамки. При этом практически каждый десятый житель России и вовсе не заботится о контроле своих финансов", - говорится в исследовании.

Также отмечается, что среди россиян, расплачивающихся безналично, чаще встречаются люди, занимающиеся финансовым планированием. Тогда как доля россиян, не контролирующих свои траты, почти втрое выше среди тех, кто чаще расплачивается наличными, чем среди тех, кто предпочитает безналичные платежи - 28% против 11%.

Согласно исследованию, чаще всего контролируют свой бюджет люди старше 45 лет, а реже всего - молодежь от 18 до 25 лет. При этом люди со средним и выше среднего доходом чаще более внимательно относятся к планированию своего бюджета.

Кроме того, финансовое планирование наиболее популярно в Москве и городах-миллионниках, при этом чем меньше населенный пункт, тем реже его жители контролируют свои доходы и расходы.

Опрос проводился компанией MARC. Всероссийская репрезентативная выборка включает 1200 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.