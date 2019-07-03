Титов опасается за судьбу банка "Восточный" после перехода контроля к группе "Финвижн"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал Центробанк усилить контроль за деятельностью банка "Восточный", чтобы не допустить ухудшения баланса банка после перехода контроля к "Финвижн". Об этом Титов сказал журналистам.

"Вы понимаете, что контроль над банком перешел к [главе холдинга "Финвижн" Артему] Аветисяну и его группе. Требования ЦБ по докапитализации никто не отменял. Насколько мы понимаем, средств на докапитализацию у этой группы нет. У всех есть опасения, что этот банк не выживет в итоге. А значит, очень надо следить за тем, как будет эта группа управлять активам банка, не будет ли каких-то неправильных операций, - отметил Титов. - То есть ЦБ должен усилить контроль за деятельностью банка в такой ситуации, чтобы не допустить сегодня ухудшения баланса банка".

О банке "Восточный"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из банка "Юниаструм" перед слиянием с "Восточным", утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение. 17 июня Лондонский суд признал право компании "Финвижн холдингс" продолжать судебное разбирательство в России.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.