Минвостокразвития намерено ввести в дальневосточных аэропортах режим tax free

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития готовит предложение председателю правительства РФ о введении режима возврата налога на добавочную стоимость (НДС) иностранным туристам - tax free - в аэропортах Дальнего Востока. Об этом заявил в среду глава министерства Александр Козлов на итоговом заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Также мы выступаем за введение во всех международных аэропортах Дальнего Востока услуги tax free. С апреля 2018 года в 12 регионах России в экспериментальном порядке действует режим tax free - возврата иностранных туристам НДС при вывозе товара за границу, и ни один дальневосточный регион в этом эксперименте, к сожалению, не участвует. У нас планируется совещание на площадке у председателя [правительства], и попрошу коллег, ответственных за это направление, подготовить это предложение, и мы незамедлительно будем его вносить", - сказал министр.

Он отметил, что за время действия пилотного проекта в 2018 году иностранцы купили в России товаров на 8 млрд рублей. При этом средний чек составил 100 тыс. рублей, а самыми активными покупателями были граждане КНР. По данным министерства, самое большое число китайских туристов посещает Москву и Санкт-Петербург, а на третьем и четвертом местах - Владивосток и Благовещенск. "Поэтому tax free, уверен, принесет свои плоды", - отметил Козлов.

Ежегодное итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики проходит 3 июля в Москве. На нем обсуждаются итоги деятельности министерства за прошедший год и задачи на следующий период. Свои доклады, помимо главы министерства, подготовили руководители институтов развития - Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В мероприятии также принимают участие главы регионов Дальнего Востока, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.