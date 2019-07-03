"Норникель" объединит речные активы под управлением одной компании

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Речные активы компании "Норникель" передадут под управление созданной компании "Норникель-ЕРП". Об этом в среду говорится в официальном сообщении Енисейского речного пароходства (основной акционер "Норникель").

"Речные активы "Норникеля" с 16 июля будут переданы в управление ООО "Норникель-ЕРП" - управляющей компании, созданной специально для выполнения этой функции. Цель изменений - создание единой коммерческой платформы для речных предприятий "Норникеля", которая сделает работу с ними удобнее для клиентов, а также позволит повысить производительность и эффективность работы предприятий, сократить издержки", - говорится в сообщении.

Создаваемая компания будет управлять Енисейским речным пароходством, Красноярским речным портом и Красноярским судоремонтным заводом. Создание управляющей компании позволит создать так называемое единое окно для клиентов при заказе услуг, связанных с грузоперевозками по Енисею.

Гендиректором новой компании станет Олег Шпагин, директор красноярского транспортного филиала "Норникеля". Единственным владельцем новой компании будет компания "Норникель".

"Енисейское речное пароходство" - самое крупное в Красноярском крае транспортное предприятие, осуществляющее перевозки грузов и пассажиров в бассейнах рек Енисей и Ангара. Флот компании состоит из 460 судов общей грузоподъемностью 650 тыс. т.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.