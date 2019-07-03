"Газпром" подписал пятилетний контракт на покупку газа у Туркмении

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Группа "Газпром" заключила контракт на закупку природного газа у ГК "Туркменгаз" сроком на пять лет - по 30 июня 2024 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

В соответствии с контрактом, объем поставок газа из Туркмении в адрес "Газпрома" составит до 5,5 млрд куб. м в год.

Группа "Газпром" возобновила закупки туркменского газа в апреле 2019 года. Объем поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд куб. м.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский сообщал, что Россия и Туркмения обсуждают возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия 2019 года.

В 2016 году "Газпром" прекратил закупку туркменского газа из-за разногласий по цене и подал в арбитраж иск к "Туркменгазу". В январе 2016 года "Газпром экспорт" уведомил "Туркменгаз" о досрочном прекращении в одностороннем порядке контракта купли-продажи газа с 1 января 2016 года.

Однако судебное разбирательство было приостановлено для поиска взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве. 15 апреля 2019 года "Газпром" сообщил о возобновлении закупок газа в Туркмении.