Энергозатраты сети Биткойн превысили уровень годового потребления энергии в Швейцарии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Энергозатраты криптовалютной сети Биткойн превысили общий уровень годового потребления энергии в таких странах, как Швейцария, Греция и Кувейт. Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование Кембриджского университета.

В настоящее время, согласно показателям, используемым при расчете индекса Cambridge Bitcoin Electricity Consumption, майнинг биткойна ежегодно требует около 7 ГВт энергии, что составляет 0,21% общемирового уровня.

Оценка энергозатрат при майнинге криптовалют играет важную роль для прогнозирования масштаба выбросов CO2 и воздействия на окружающую среду. Общий объем энергии, потребляемой сетью Биткойн ежегодно, приводит к выбросам 22 мегатонн CO2, причем проведение одной транзакции требует больших энергозатрат, чем аналогичный процесс у всех мировых банков в совокупности.