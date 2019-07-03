Недельная инфляция в России разогналась до 0,2% на фоне роста тарифов ЖКХ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 25 июня по 1 июля 2019 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее инфляция составляла 0,1%, а до этого три недели подряд сохранялась на нулевом уровне.

С начала года инфляция набрала 2,7%, а в годовом выражении на 1 июля составила около 4,9%.

На динамику инфляции повлиял рост тарифов ЖКХ. Так, за отчетный период тарифы на коммунальные услуги увеличились на 1,6-3,0%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0,5%.

Цены на пшено увеличились на 0,5%, ржаной хлеб - на 0,3%, на свинину, сметану, маргарин, хлеб из пшеничной муки, рис и пшеничную муку - на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 0,9%, куриные яйца - на 0,8%, гречневую крупу - на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,1%, в том числе на белокочанную капусту - 12,2%, огурцы - 7,2%, помидоры - 6,9%, репчатый лук - 2%. В то же время яблоки стали дороже на 1,9%, картофель - на 1,3%, морковь - на 0,9%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - практически не изменились.