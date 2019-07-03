Молочный завод Адыгеи начинает поставки сыра в Азербайджан

МАЙКОП, 3 июля. /ТАСС/. Красногвардейский молочный завод в Адыгее начинает экспортировать всю производимую линейку мягких рассольных сыров в Азербайджан, сообщил ТАСС в среду министр сельского хозяйства республики Владимир Свеженец.

"В рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" мы планируем наращивать производство бренда республики - адыгейского сыра - как для российского рынка, так и для экспорта продукции за рубеж. Наш сыр теперь будет поставляться в Азербайджан. Это будет вся производимая Красногвардейским молочным заводом линейка продукции", - сказал он.

Первая поставка адыгейского сыра в крупные сетевые магазины Азербайджана произойдет, как ожидается, на следующей неделе, сообщил ТАСС коммерческий директор Красногвардейского молзавода Руслан Тешев, не уточнив ее объемы. Идут переговоры о начале поставок сыра в Турцию.

"В минувшем году экспорт продукции АПК республики составил $17,2 млн, в 2019 году запланировано увеличение этого показателя до $28,7 млн, то есть в 1,7 раза. В ближайшие шесть лет в рамках нацпроекта важно увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 4,5 раза, сделав акцент на растительном масле, сыре, рисе", - добавил министр сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в регионе в 2018 году произведено 13,6 тыс. тонн адыгейского сыра, к 2024 году планируется выпускать 17 тыс. тонн. Для этого производится переориентация фермеров на занятие молочным скотоводством. Власти Адыгеи также до конца года при поддержке Министерства экономического развития РФ создадут региональный Центр поддержки экспорта - организацию, призванную помогать предпринимателям выходить со своей продукцией на внешние рынки, искать и находить надежных иностранных партнеров и налаживать поставки за рубеж.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.