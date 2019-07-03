Власти Петербурга разрабатывают концепцию управления имуществом города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Концепцию управления имуществом Петербурга разрабатывают городские власти. Об этом сообщил председатель комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга Валерий Калугин, выступая на круглом столе "Новая политика Смольного в сфере приватизации городского имущества и предоставления прав на него".

"Мы сейчас разрабатываем концепцию управления имуществом, в которую закладываем определенные способы и цели управления имуществом <…> Мы исходим из того, что нужно оставить в городе: социальные объекты и стабильные арендные платежи, остальные будем продавать, дорогое и дешевое", - сказал он.

По мнению Калугина, стоит продавать объекты, которые не нужны городу, и чье содержание обходится дорого. "С точки зрения торгов, мы, конечно, хотим продавать объекты более дорогие, очень дорогие, допустим дворцы. С моей точки зрения, дворцы городу особенно не нужны, если они конечно не заняты <…> Мы не понесем затраты на содержание, затраты на ремонт, реконструкцию, которых у нас в бюджете особенно нет", - отметил он.

Как пояснил журналистам заместитель председателя Александр Герман, концепция в разработке и говорить о конкретных ее разделах пока рано, но в нее планируется включить вопросы приватизации, арендных отношений и объектов под социальную нагрузку. Он добавил, что доход от деятельности КИО в бюджет города в прошлом году составил 22 млрд рублей.

"Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поставил задачу о доходности в 1 трлн рублей. Мы рассчитываем, что за счет приватизации и управления лучшего и эффективных арендных отношений, мы эту цифру будем поднимать", - сказал Герман.

Ранее Беглов сообщил о планах к 2022 году сделать бюджет города профицитным, а после этого - выйти на объем доходов в 1 трлн рублей.