Посольство Ирана: Тегеран и Москва удовлетворены реализацией проекта АЭС "Бушер"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи довольны процессом реализации проекта по строительству АЭС "Бушер". Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы иранского посольства в России.

Салехи находился с официальным визитом в России 1-3 июля. В рамках этой поездки прошли переговоры главы Организации по атомной энергии Ирана с гендиректором Росатома.

Как отметили в иранском посольстве, на встрече стороны в числе прочего обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по проекту АЭС "Бушер", который, по их мнению, "реализуется успешно". Также обсуждался вопрос взаимодействия Москвы и Тегерана в рамках выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Росатом реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2100 МВт. Как сообщили в июне этого года в госкорпорации, Росатом планирует начать заливку "первого бетона", означающего фактическое начало строительства, на втором блоке атомной электростанции в сентябре.