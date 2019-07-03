Власти Татарстана заключили первый контракт с самозанятым на биржевой площадке

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Министерство экономики Татарстана подписало первый контракт с самозанятым по итогам торгов на биржевой площадке Агентства по государственному заказу республики. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минэкономики региона.

"В среду был подписан контракт между налогоплательщиком на профессиональный доход Алексеем Беловым и Министерством экономики Республики Татарстан на изготовление и монтаж придверных табличек из алюминиевого профиля. Поставщик был выбран по итогам торгов на биржевой площадке Агентства по государственному заказу Республики Татарстан, сумма контракта составила 43,86 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Белов обязан исполнить условия контракта в течение двух недель. По словам министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева, это первый контракт, заключенный самозанятым гражданином на биржевой площадке.

Ресурс для самозанятых создали на биржевой площадке в апреле текущего года. Регистрация там позволяет данной категории предпринимателей получить доступ к гарантированному рынку поставок товаров, работ и услуг для регулируемых заказчиков.

Налоговый режим для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.