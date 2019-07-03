Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство предлагает компенсировать рост стоимости авиабилетов из нефтегазовых доходов в случае, если стоимость авиакеросина поднимается до уровня выше, чем 48,3 тыс. рублей за тонну. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ с членами правительства.

"Мы ввели регулирование цен на авиакеросин в зависимости от цен на нефть и договорились, что при цене авиакеросина свыше 48,3 тыс. (рублей - прим. ТАСС) за тонну, что соответствует примерно $70 за баррель (нефти - прим. ТАСС), будем вводить отрицательные обратные акцизы из доходов в бюджет, которые получены за счет нефтегазовых средств. То есть когда цена будет превышать планку, которая будет влиять на цену на авиабилеты, будем доплачивать из нефтегазовых доходов", - сказал он.

По словам Силуанова, правительство предлагает ввести эту меру с 1 августа, соответствующий законопроект будет рассматриваться завтра на заседании правительства РФ, сказал он.