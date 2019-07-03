"Россети" построят в Чечне первую цифровую подстанцию на Северном Кавказе

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. "Россети" в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ" построит в Чеченской Республике первую на Северном Кавказе цифровую подстанцию, объем инвестиций в проект составляет более 800 млн рублей, сообщил ТАСС в среду заместитель гендиректора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказа" Виталий Иванов в ходе рабочей поездки в Дагестан.

"Подстанция "Город" - это первая цифровая подстанция на Северном Кавказе, объем инвестиций более 800 млн рублей. Проектирование сейчас идет, и уже начинаем подготовку к будущему строительству. Думаю, что мы ее введем довольно быстро, 6-8 месяцев на строительство потратим. Это будет первая подстанция с цифровыми шинами управления, таких в стране не очень много, не более десятка на всю Россию, по СКФО - первая", - сказал Иванов, отвечая на вопрос ТАСС о проектах "Россетей" на Северном Кавказе, реализуемых в рамках национальной программы.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 нацпроектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.