Путин потребовал от кабмина реагировать в случае резкого роста тарифов на вывоз мусора

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подверг правительство критике за рост тарифов на вывоз мусора и потребовал оперативно реагировать на такие случаи.

"Рост не должен быть галопирующим, а если это неизбежно, тогда нужно соответствующим образом реагировать, нужно значит на первых порах делать таким образом, чтобы <…> регионы там не хулиганили, а вовремя, своевременно и взвешенно принимали решения", - сказал Путин на встрече с членами правительства.

Президент также добавил, что двигаться к заданной цели нужно мягче. "Если необходимо, также как и в других случаях, нужно анализировать финансовое состояние регионов. Кому-то нужно целевую адресную поддержку оказывать", - посоветовал он.

Глава государства указал на несоответствие доклада вице-премьера Алексея Гордеева фактической ситуации с ростом тарифов на вывоз отходов. "Вы сказали, что тщательно контролируете рост тарифов. Надеюсь, что контролируете, но вряд ли можно говорить, что тщательно, - сказал президент на встрече с членами правительства. - Если бы это было так, не было бы роста тарифов в разы". При этом Путин признал, что называемые причины носят объективный характер.