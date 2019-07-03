Два предприятия Ставрополья впервые начнут поставки в Узбекистан

СТАВРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Два промышленных предприятия Ставропольского края впервые начнут поставки своей продукции в Узбекистан. Договоренность об этом была достигнута во время бизнес-миссии в республику, сообщили ТАСС в среду в министерстве экономического развития края.

"Впервые начнут поставки два предприятия. Одно из них занимается производством промышленного клея, уже есть договоренность о тестовых поставках. Еще одно предприятие производит оборудование для рыбных ферм, с этой компанией переговоры продолжатся, ожидается, что поставки могут начаться уже в 2019 году", - пояснил собеседник.

По данным пресс-службы министерства, в бизнес-миссии участвовали представители пяти ставропольских компаний. Одна из них, производящая оборудование для обжарки кофе и других сыпучих продуктов, уже вела поставки в Узбекистан, сотрудничество будет продолжено.

В правительстве края ранее сообщали, что ежегодный товарооборот региона с Узбекистаном превышает $12 млн. Ставрополье поставляет в республику промышленные товары, удобрения, сельскохозяйственную продукцию. Край закупает в Узбекистане хлопок и его семена, продукцию легкой промышленности.

Бизнес-миссия была организована краевым Центром координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, работа по развитию экспорта ведется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который состоит из пяти федеральных проектов. Нацпроект ориентирован на достижение в РФ доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта не сырьевых не энергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.