Кабмин будет увеличивать объемы дорожных фондов при стоимости нефти выше $70

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство РФ будет готовить предложение по увеличению объемов дорожных фондов, если цены не нефть на мировых рынках будут превышать $70 за баррель. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы видим, что битум - это сезонный товар, зимой цены на битум значительно ниже, чем летом. Также битум зависит от цен на нефть на мировых рынках. Договорились о том, что, если цены на нефть будут превышать $70 за баррель, мы будем готовить предложение по увеличению средств дорожных фондов в связи с удорожанием стоимости дорожного строительства", - сказал чиновник. Силуанов уточнил, что такие предложения уже готовы и были обсуждены в правительстве.

Первый вице-премьер подчеркнул, что дорожникам необходимо проводить закупки битума в те периоды, когда цены на этот товар находятся на минимальном значении - в конце осени, зимой и в начале весны. "Тем самым удастся избежать удорожания стоимости строительства автодорог", - резюмировал Силуанов.

Ранее первый вице-премьер заявил о том, что правительство предлагает компенсировать рост стоимости авиабилетов из нефтегазовых доходов в случае, если стоимость авиакеросина поднимается до уровня выше, чем 48,3 тыс. рублей за тонну керосина.