Участок для завода по производству заменителей грудного молока определили в Подмосковье

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Московской области подобрали участок для строительства завода по производству грудного молока, предприятие будет расположено в Можайском городском округе. Об этом ТАСС в среду сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"Для строительства в Подмосковье нового проекта - завода по производству заменителей грудного молока - подобран участок в Можайском городском округе региона. Реализация проекта позволит создать около 200 новых рабочих мест", - сказал Разин.

Он добавил, что целью проекта является снижение зависимости от импорта в жизненно важном сегменте, удовлетворение внутренних потребностей в детском питании с использованием на последующих этапах проекта локальной сырьевой базы. В перспективе продукцию с предприятия планируют экспортировать в страны СНГ.

Министр отметил, что основной продукцией на создаваемом производстве станут сухие адаптивные молочные детские смеси.

Правительство Подмосковья, компания "Мульти Нутришн Лимитед" и АО "ВЭБ Инфраструктура" заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве завода по производству заменителей грудного молока. Инвестиции в проект составят около 9 млрд рублей, мощность производства - порядка 15 тыс. т готовой продукции в год.

Ранее сообщалось, что к моменту заключения соглашения участок, на котором будет расположено предприятие, не был определен. Начало реализации проекта запланировано на IV квартал 2019 года, завершение строительства - в IV квартале 2021 года.