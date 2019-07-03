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"Россети" оценили затраты на модернизацию энергосетей в СКФО более чем в 100 млрд рублей

В компании отметили, что без федеральной поддержки справиться с решением этой задачи не удастся

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Более 100 млрд рублей инвестиций необходимо для модернизации энергетического хозяйства Северного Кавказа, прежде всего Дагестана и Чеченской Республики, сообщил ТАСС в среду заместитель гендиректора "Россетей", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов в ходе рабочей поездки в Дагестан.

"В СКФО группой "Россетей" проведен аудит [состояния электросетевого комплекса]. Более 100 млрд рублей - это объем вложений по итогам аудита. Это большая сумма, она в основном распределяется на Дагестан и Чечню", - сказал Иванов.

По его словам, провести необходимую модернизацию при наличии достаточного финансирования можно до 2023 года. "Но за счет финансировании ПАО "Россети" мы не справимся, нужна федеральная поддержка", - добавил он.

Ранее сообщалось, что "Россети" приступили к формированию программы повышения надежности энергоснабжения Дагестана и Чечни общей стоимостью порядка 47 млрд рублей.

Теги
РоссияДагестанЧечня
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