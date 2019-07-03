ЦБ предложил повысить тарифы по страхованию ответственности для вертолетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Банк России предлагает обновить тарифные ставки по обязательному страхованию ответственности перевозчиков, проект соответствующего указания опубликован на сайте ЦБ.

"Банком России были проведены новые расчеты страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - обязательное страхование). Проведенный анализ показал, что по ряду видов транспорта и видов перевозок страховые тарифы могут быть снижены на величину вплоть до 20%", - говорится в пояснительной записке.

Тарифы повышаются только для вертолетов - ЦБ предлагает впервые предлагает выделить их отдельно, сейчас тарифы устанавливаются в целом для воздушного транспорта, пояснил журналистам директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

Комментарии к документу ЦБ ожидает до 16 июля.