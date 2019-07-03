Путин поручил кабмину определить механизмы финансирования развития высоких технологий

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству России представить предложения по определению механизмов финансирования развития высоких технологий за счет крупных компаний топливно-энергетического комплекса. Как сообщает сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам Петербургского международного экономического форума.

"Представить предложения по определению механизмов финансирования отдельных направлений развития высоких технологий путем привлечения средств организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием, включая публичные акционерные общества "Нефтяная компания "Роснефть", "Российские сети", "Газпром", "Транснефть", при условии обеспечения возвратности и доходности указанных средств", - говорится в перечне поручений.

В срок до 31 августа правительство должно будет заключить соглашения о намерениях между РФ и этими компаниями для финансирования отдельных направлений развития высоких технологий.