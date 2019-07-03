Акционеры "Рольфа" исключили Петрова и Кайро из состава совета директоров

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Акционеры автодилера "Рольф" исключили основателя Сергея Петрова и директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро из состава совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации по результатам внеочередного собрания акционеров компании.

"Прекратить с 3 июля 2019 года полномочия действующих членов совета директоров господина Кайро Анатолия и господина Петрова Сергея Анатольевича и установить, что последним днем их полномочий является 2 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Как следует из ежеквартальной отчетности компании, в совет директоров компании входили, кроме Кайро и Петрова, который занимал пост председателя, управляющий партнер Si Capital Partners Джаванпур Амирханян и президент "Пеликан-Авто" Игорь Маляров.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. Также были произведены обыски в ряде офисов дилера в Москве и Санкт-Петербурге.

Компания "Рольф" была основана в 1991 году. Портфель включает 22 бренда, авто- и мотопроизводителей в том числе. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. Выручка "Рольфа" по МСФО за 2018 год составила 229,7 млрд рублей, что на 27,5% превышает показатель 2017 года. Чистая прибыль автодилера в 2018 году выросла на 65,9% и достигла около 6,3 млрд рублей.