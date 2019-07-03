Чукотка привлечет 517 млрд рублей инвестиций за счет проектов по энергетике и созданию ГОК

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Создание на Чукотке горно-обогатительных комбинатов, а также реализация проектов в сфере энергетики и развития инфраструктуры позволит привлечь в регион 517 млрд рублей государственных и частных инвестиций до 2028 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"В результате государственных и частных инвестиций Чукотка получит более 517 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что 360 млрд рублей регион получит в ходе реализации проекта по строительству Баимского горно-обогатительного комплекса. Еще 25,9 млрд рублей принесет создание горно-обогатительных комбинатов на месторождениях "Клен" и "Кекура".

Отмечается, что реализация этих проектов "позволит качественно изменить промышленный и налоговый потенциал, сделать бюджет Чукотки бездотационным".

"По предварительным оценкам, в ближайшие 10 лет рост ВРП региона увеличится более чем в 3,6 раза, планируется создание около 5 тыс. рабочих мест, а также более 10 тыс. рабочих мест в сопутствующих отраслях. Более 124 млрд рублей планируется вложить в развитие энергетической инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

На реконструкцию аэропорта и морского порта Певека будет направлено порядка 7 млрд рублей. Еще 2,4 млрд рублей планируется предоставить на строительство и реконструкцию дорог в 2019-2021 годах.