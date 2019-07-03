Россети планируют в августе подписать соглашение о сотрудничестве со Ставропольским краем

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" планирует в августе подписать долгосрочное соглашение о сотрудничестве со Ставропольским краем, сообщил ТАСС в среду заместитель гендиректора "Россетей", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов в ходе своей рабочей поездки в Дагестан.

"Мы буквально в июне провели рабочую встречу с губернатором, нам абсолютно понятны критерии. Я считаю, что мы можем выйти на соглашение со Ставропольским краем в августе", - сказал Иванов, уточнив, что в соглашение войдут несколько блоков вопросов, касающихся инвестиций, развития, консолидации сетей.

Ранее сообщалось, что "Россети Северный Кавказ" договорились о подписании соглашения о сотрудничестве сроком на 10 лет с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. В документе будут учтены вопросы консолидации сетевых активов республики на базе "Россети Северный Кавказ" и переход на десятилетнюю модель тарифообразования.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме "Россети Северный Кавказ" подписали долгосрочные соглашения о сотрудничестве с пятью регионами СКФО: Чеченской Республикой, а также республиками Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Это первые в истории Северо-Кавказского федерального округа документы, позволяющие спрогнозировать развитие энергетики территорий на ближайшие 10 лет и решить накопленные в отрасли проблемы.