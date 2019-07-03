"Новый банк развития" выделит более 3 млрд рублей на модернизацию водоснабжения Чебоксар

ЧЕБОКСАРЫ, 3 июля. /ТАСС/. Чебоксары получат более 3 млрд рублей от Нового банка развития БРИКС на модернизацию и развитие системы водоснабжения. Соответствующее трехстороннее соглашение подписано банком с правительством Чувашии и администрацией Чебоксар в Москве, сообщает в среду в пресс-служба городской администрации.

Эти средства будут выделены в рамках проекта "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ", реализуемого совместно с Минстроем РФ. "В общей сложности на заявленные цели поступит свыше 3,5 млрд рублей, из которых 3,1 млрд рублей - это средства от Банка, остальные - инвестиции из бюджета Чувашии", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что, по словам главы республиканского кабинета министров Ивана Моторина, заявленные деньги поступят в город в течение шести лет.

"Износ сетей водоснабжения и водоотведения, а также оборудования канализационных насосных станций и очистной водопроводной станции "Заовражная" мог бы привести к серьезным экологическим проблемам, авариям, потерям и существенному росту тарифа для населения", - пояснил глава городской администрации Алексей Ладыков. Он подчеркнул, что выделяемые средства позволят решать данные проблемы.

В частности, речь идет о девяти проектах: будет продолжена реконструкция загородного коллектора, построены сети водоснабжения и водоотведения в районах индивидуальной застройки, модернизированы 14 канализационных насосных станций и оборудование очистной водопроводной станции "Заовражная", построен отводящий коллектор реки Кайбулка.

Новый банк развития, созданный странами - членами БРИКС, предоставил Минстрою России 320 млн долларов заемных средств на шесть лет на проект по модернизации водоснабжения пяти городов, расположенных в бассейне реки Волги. Речь идет о городах Волжский, Рыбинск, Иваново, Дзержинск и Чебоксары.