Эфиопия надеется на участие "Интер РАО" в реконструкции ГЭС в республике

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Эфиопия рассчитывает, что российская компания "Интер РАО" примет участие в реконструкции гидроэлектростанции Melka Wakena на территории республики. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

"Интер РАО" - еще одна российская компания, которая подписала меморандум о взаимопонимании по энергетическим проектам с Министерством водных ресурсов и энергетики Эфиопии в июне 2013 года, - отметил глава диппредставительства, добавив, что эфиопская сторона также работает над поиском месторождений нефти и газа в районе Гевейн совместно с компанией "Газпром". - Один из этих проектов - реконструкция гидроэлектростанции Melka Wakena и строительство гидроэлектростанции Halele Werabessa. Пока еще эти проекты не начали претворяться в жизнь, но я надеюсь, что "Интер РАО" поучаствует в осуществлении проекта, если пройдет соответствующие тендерные процедуры".

Посол сообщил, что РФ предложила властям Эфиопии урегулировать вопрос остатка непогашенной задолженности Аддис-Абебы перед Москвой через развитие совместных проектов. "Наша страна обозначила, что подобное сотрудничество возможно в области дорожного строительства, - сказал дипломат. - Сейчас остались технические моменты, которые рассматриваются эфиопским министерством финансов и экономического сотрудничества. Реализация этих проектов проложит путь для нашего дальнейшего взаимодействия".