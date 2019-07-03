Строительство Баимского ГОК на Чукотке завершат к 2026 году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Строительство Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений планируется завершить на Чукотке к 2026 году, в 2028 году ГОК должен выйти на проектную мощность. Об этом сообщается в среду на сайте правительства РФ.

Ранее губернатор региона Роман Копин сообщал ТАСС, что строительство ГОК планируется начать в 2019 году.

"Баимский горно-обогатительный комбинат должен быть построен к 2026 году, а в 2028 году выйдет на проектную мощность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство комбината поможет привлечь в регион 360 млрд рублей инвестиций. Кроме того, ГОК позволит создать на Чукотке более 3,5 тыс. рабочих мест, обеспечив ими до 7% населения округа. В правительстве рассчитывают, что создание ГОК также поможет обеспечить прирост валового регионального продукта (ВРП) ориентировочно на 45 млрд рублей в год. Ранее сообщалось, что проект по освоению Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе увеличит ВРП региона в четыре раза.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождений Баимской рудной зоны" подписано на площадке четвертого Восточного экономического форума в сентябре 2018 года. Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината и всей необходимой для его функционирования инфраструктуры. Проект включен в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.

Ресурсы Баимской площади - 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года принадлежит ГДК "Баимская". Баимский ГОК должен выпускать 148 тыс. тонн меди и 276,5 тыс. унций золота в год, при этом в первые десять лет выпуск должен составить 250 тыс. тонн меди в год и 400 тыс. унций золота.