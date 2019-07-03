Более 50 предприятий Нижегородской области подключились к программе "Эффективная губерния"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Более 50 предприятий Нижегородской области стали участниками программы по внедрению бережливых технологий в промышленности "Эффективная губерния". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время посещения нижегородских промышленных предприятий в рамках Всероссийского форума "Производительность 360".

"До конца 2019 года планировалось включить в проект 47 предприятий. В настоящий момент мы идем с опережением, и в программе принимают участие уже 52 предприятия, - сказал Никитин. - Бизнес проявляет активный интерес к "Эффективной губернии", потому что руководители компаний видят реальные результаты проекта".

Губернатор также отметил, что участники проекта "Эффективная губерния" смогли увеличить объем дополнительных заказов почти втрое - с 2,7 млрд рублей до 8,9 млрд рублей в 2018 году.

"Важно, что благодаря повышению конкурентоспособности нижегородские предприятия - участники проекта смогли получить дополнительные заказы. В планах на 2019 год - рост заказов до почти 20 млрд рублей. Увеличение загрузки нижегородских предприятий позволит активнее расширять и модернизировать их производственные мощности, повышать доходы рядовых сотрудников", - уточнил Никитин.

Программа по внедрению бережливых технологий в промышленности "Эффективная губерния" работает в Нижегородской области с 2017 года. Суть проекта заключается в повышении производительности труда за счет внедрения бережливых технологий. Власти региона рассчитывают, что к 2024 году участникам проекта станут около 200 предприятий Нижегородской области.

Всероссийский форум "Производительность 360" проходит в Нижегородской области уже второй раз. В этом году участники форума обсуждали вопросы повышения производительности труда и реализацию нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" за счет аккумулирования и тиражирования лучших практик на межрегиональном уровне в таких направлениях, как промышленность, поддержка занятости, государственное управление, а также здравоохранение и образование.